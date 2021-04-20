Кировчане заметили исчезновение деревьев на улице Володарского

Внимательные горожане волнуются о дальнейшей судьбе места, оставшегося без зелени.

Накануне недалеко от школы №10 на улице Володарского кипела работа. Рабочие убирали большие клёны. Работали, соблюдая меры безопасности. В результате к вечеру на месте остались лишь пни и тюльки от деревьев.

Некоторые местные жители негодуют. Они волнуются за судьбу территории, оставшейся без зелени. К тому же рядом оживлённая улица. По ней постоянно ездят автомобили, по тротуарам ходят пешеходы. Рядом многоэтажные дома, детские учреждения. Кировчане уверены, что оставить этот район без «лёгких города» неправильно. Зелень очищает воздух, а ещё задерживает пыль.

Фотографии и информация о рубке деревьев появилась на портале kirov.online. Журналисты подчеркнули, что эти насаждения находились в аварийном состоянии. Они представляли угрозу для пешеходов, автомобилистов. Именно из-за этого их пришлось убрать. Однако, в ближайшее время на этом участке могут появиться новые растения. Какие именно — пока не известно.

Фото: news.myseldon.com