Кировчане заметили круги у солнца

Явление проявилось из-за сильных морозов, которые обосновались в нашем регионе.

Сразу в нескольких районах региона жители накануне наблюдали яркое природное явление. На небе рядом с солнечным диском возникли оказалось сразу несколько радуг. Причудливые круги в небе переливались и подсвечивались.

Снимки необычного свечения появились в соцсетях. Люди активно делятся своими фотографиями. Явление успели сфотографировать жители областного центра, Кирово-Чепецка, Советского района.

Как сообщают специалисты, жителям региона посчастливилось заметить гало. При этом оно было особенно ярким. Оно возникло из-за морозной погоды, которая обосновалась в области. Гало — это атмосферное оптическое явление. Получается из-за преломления света в мелких кристалликах льда, которые находятся в воздухе.

Пользователи интернета написали, что солнечные венцы предвещают скорый приход весны. Однако, если верить синоптикам, потепления пока не ожидается.

Фото: vk.com/meteokirov, vk.com/etotkirov