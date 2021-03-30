Кировчане запечатлели облака, напоминающие вторжение инопланетян

Необычное небо жители областного центра заметили накануне.

В понедельник горожане стали свидетелями необычайного явления. Солнце стояло высоко, когда небо начала накрывать пелена. Облака выглядели как одеяло, которое заволакивает небосвод.

При этом одна часть неба была полностью облачной, а вторая ясной. Похожая облачность наблюдалась и перед закатом солнца.

Фотографии появились в соцсетях. Пользователи сравнивают нереальные облака со сценой из фильма о вторжении инопланетян.

Однако на самом деле это могли оказаться лишь высоко-слоистые облака. Таким образом может проявляться атмосферный фронт. К тому же в ближайшее время синоптики действительно прогнозируют смену погоды.

Фото: vk.com/etotkirov