Кировчанин Алексей Червоткин выступит сегодня на Олимпиаде-2022

В воскресенье, 6 февраля, в 10 часов Алексей Червоткин в составе сборной России начнёт своё выступление на Олимпиаде со скиатлона.

Напомним, в пятницу, 4 февраля, в Пекине начались XXIV Олимпийские игры. На соревнования в Китай отправились два спортсмена — уроженца Кировской области. Елизавета Голубева из Кирово-Чепецка. Она будет соревноваться в конькобежном спорте. И Алексей Червоткин из Котельничского района. Который уже сегодня в 10 часов встанет на лыжи в соревнованиях по скиатлону*.

Алексею пожелал удачи губернатор Кировской области Игорь Васильев.

— Совершенствуя материально-техническую базу, выделяя средства на обучение тренеров, транспорт для перевозки спортсменов, мы повышаем интерес к физической культуре и спорту в регионе. Делаем все возможное, чтобы воспитывать чемпионов. Желаю Алексею Червоткину и команде достойно выступить на олимпийских играх и привезти победу! — сказал Игорь Владимирович.

*Скиатлон — смешанная лыжная гонка преследования без перерыва, в которой первую половину (7,5 километров у женщин и 15 километров у мужчин) лыжники проходят классическим стилем, а во вторую, они меняют лыжи, и едут это же расстояние коньковым ходом.