Кировчанин будет бороться в Грозном за звание лучшего таксиста

16-18 мая в Грозном пройдёт федеральный этап всероссийского конкурса профессионального мастерства «Лучший водитель такси в России».

Кировскую область на нём будет представлять Илья Скурихин. В сентябре он победил на региональном этапе.

Скурихин занимается перевозками 8 лет.

«Мне нравится за рулем, нравится водить машину. И с людьми общаться интересно – разные встречи случаются. Да и новые знакомства никогда не бывают лишними. Мало ли когда пригодится. Номер телефона у человека запишешь – почему нет», — рассказал он в интервью «КП».

Как сообщили в региональном министерстве транспорта, участникам финального этапа предстоит ответить на теоретические вопросы: о правилах дорожного движения и оказания первой медицинской помощи, требованиях транспортного законодательства. Кроме того, они посоревнуются в навыках по управлению легковым автомобилем — скоростном маневрировании и плавности вождения на время, а в творческом задании выйдут на сцену, чтобы представить свой регион.