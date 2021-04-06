Кировчанин купил кроссовки за 37 тысяч рублей

Но остался без денег и без кроссовок, нарвавшись на мошенника. Об инциденте рассказали в пресс-службе областного УМВД.

В последних числах марта 20-летний житель Кирова нашел в соцсетях объявление о продаже брендовых кроссовок. За 4 пары обуви продавец хотел получить 7 тысяч рублей. Кировчанин перевел требуемую сумму, однако продавец пообещал, что если он купит еще 4 пары уже за 6 тысяч, то доставка кроссовок из Сочи будет бесплатной.

Молодой человек перевел и эти деньги. Однако аферист не успокоился и продолжил просить еще, пообещав, что все вернет курьер, который доставит обувь. В общей сложности кировчанин перевел мошеннику 37,5 тысяч рублей. Кроссовки из Сочи, разумеется, не приехали.

В настоящее время мошенника разыскивает полиция.

Ранее мы писали, что кировчанки заказали породистых щенков, но не получили ни собак, ни денег.

Фото: nsk.outmaxshop.ru