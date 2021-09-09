Кировчанин купил Огнетовский замок в Яранском районе

Кировский предприниматель Денис Пасынков приобрел аварийное историческое здание в селе Огнетово Яранского района. Теперь он планирует отреставрировать так называемый Огнетовский замок. О своих планах Денис рассказал в своем «Инстаграме».

Идея купить здание родилась спонтанно. По словам Дениса, она стала «самой безумной из всего, что он когда-либо предпринимал». Однако в считанные дни решение было принято.

— От момента, когда я узнал про этот дом, до его покупки прошло ровно трое суток. За эти дни я собрал кучу информации про его историю, провел переговоры и консультации с художниками, реставраторами, строителями проектировщиками. И принял решение. Оно не укладывается ни в какую логику. Я потрачу миллионы на реставрацию этого здания, — написал предприниматель.

Здание было построено в 1927 году из самодельного кирпича и опоки местным крестьянином Семеном Атеевым. Ремонта здесь не было около 40 лет. Сейчас дом находится в аварийном состоянии. Кировчанин планирует начать восстановление здания с фундамента, затем займется крышей.

Ранее кировский общественник Анатолий Курбатов приобрел водонапорную башню в Слободском.

Фото: instagram.com/denispasynkoff