Кировчанин написал хиты «Я как Федерико Феллини» и «Ягода-малинка»

Автором хитов «Я как Федерико Феллини» и «Ягода-малинка» является житель Кировской области Евгений Трухин.

Евгений Трухин родом из Куменского района. Вместе с Александром Фоменковым из Ростовской области он создал дуэт Galibri и Mavik. Евгений выступает под псевдонимом Galibri и пишет тексты песен.

Самой известной стала песня «Я как Федерико Феллини». Она стала лидером многих музыкальных чартов. За полгода песня набрала более 35 миллионов прослушиваний, а клип на нее – около 60 миллионов просмотров.

Композиция, изначально задуманная как рок-произведение, стала визитной карточкой Евгения. После этого молодого человека стали приглашать на концерты, шоу и корпоративы.

Дуэт пишет песни не только для себя, но и для других артистов. В творческом списке Евгения — «Краш» в исполнении Клавы Кока и Niletto и «Ягода-малинка» Хабиба. В планах кировчанина – чаще писать песни для себя и выпустить мировой хит.

Фото: www.instagram.com/galibri.music