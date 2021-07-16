Кировчанин нашёл в огороде клад

Фотографию своей находки он выложил в интернет.

Житель Кировской области работал на своём участке и внезапно нашёл клад. А именно красивую старинную монету. На ней изображён Георгий Победоносец, который пронзает копьём змея.

Мужчина поспешил выложить находку в интернет. Пост с монетой набрал 21 тысячу просмотров. Пользователи комментируют клад. Кто-то уверен, что это монета эпохи Петра первого и сейчас её можно продать за несколько сотен рублей.

Однако другие пользователи начали предлагать свою цену. Некоторые готовы отдать за денежку 500 рублей, другие 100 и 50 рублей. Нашлись и владельцы этой монетки. Они уверяют, что просто потеряли её и сейчас просят автора поста вернуть денежку.

К слову, много монет с изображением Георгия Победоносца раньше чеканились в Италии. Святой был небесным покровителем влиятельных герцогств. В нашей стране такие деньги начали выпускать при Петре первом.

Фото: vk.com/kirovonline