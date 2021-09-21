Кировчанин Николай Мякишев сфотографировал куницу в дендропарке

Фотографу очень повезло запечатлеть юркого зверька да ещё и в черте города.

Фотограф Николай Мякишев постоянно радует своих подписчиков красивыми позитивными фотографиями природы, города, птиц. На днях он опубликовал новую серию снимков. Сделаны они были в дендропарке.

Примечательно, что в объектив фотоаппарата попалась, как заметил Николай — гроза белок — куница. Юркий зверёк даже не побоялся позировать фотографу. А после быстро скрылся.

Как пояснил кировчанин, сначала он подумал, что по деревьям прыгает белка. Но зверёк оказался слишком крупным, а переливающаяся шерсть не похожей на шубку белки.

Увидев куницу, фотограф обрадовался. Ведь встретить этого зверька в городской черте большая редкость. Обычно куница выбирает для жизни глухие, старые участки леса. Где много высокоствольных дуплистых деревьев.

Фото: Николай Мякишев