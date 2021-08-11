Кировчанин обманул французских бизнесменов на 3 млн рублей

Вынесен приговор жителю Кировской области, которого обвиняли в мошенничестве.

Весной 2019 года мужчина, возглавляя коммерческую компанию, похитил 3 млн рублей, не собираясь исполнять условия ранее заключённого договора поставки лесопродукции.

Заказчику — фирме, работающей на территории Франции, был нанесён материальный ущерб в крупном размере. До вынесения приговора осуждённый частично возместил его в размере свыше 1,4 млн. рублей.

Суд признал мужчину виновным, приговорив к 1 году 8 месяцам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии-поселении. Кроме того, он компенсирует оставшуюся часть материального ущерба.

Приговор в законную силу не вступил.