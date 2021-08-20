Кировчанин обокрал свинокомплекс «Дороничей»

Суд вынес приговор жителю Кирова, который совершил кражу из здания АО «Агрофирма «Дороничи». Об этом сообщает областная прокуратура.

Инцидент произошел 20 декабря прошлого года. 50-летний местный житель зашел в помещение свинокомплекса, где раздевались работники предприятия. Там мужчина обшарил карманы одежды и забрал деньги, мобильный телефон и планшет, а потом скрылся с места происшествия.

Стоимость похищенного составила около 10 тысяч рублей. По факту кражи было возбуждено уголовное дело. С учетом уже имеющихся судимостей суд приговорил мужчину к 1 году лишения свободы.

Осужденный подал апелляцию, однако жалоба была отклонена. Отбывать наказание вору предстоит в колонии строгого режима. Также кировчанину придется компенсировать материальный ущерб потерпевшему.