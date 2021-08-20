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Кировчанин обокрал свинокомплекс «Дороничей»

Юлия Зорина Новости, Происшествия

Суд вынес приговор жителю Кирова, который совершил кражу из здания АО «Агрофирма «Дороничи». Об этом сообщает областная прокуратура.

Инцидент произошел 20 декабря прошлого года. 50-летний местный житель зашел в помещение свинокомплекса, где раздевались работники предприятия. Там мужчина обшарил карманы одежды и забрал деньги, мобильный телефон и планшет, а потом скрылся с места происшествия.

Стоимость похищенного составила около 10 тысяч рублей. По факту кражи было возбуждено уголовное дело. С учетом уже имеющихся судимостей суд приговорил мужчину к 1 году лишения свободы.

Осужденный подал апелляцию, однако жалоба была отклонена. Отбывать наказание вору предстоит в колонии строгого режима. Также кировчанину придется компенсировать материальный ущерб потерпевшему.

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Юлия Зорина