Кировчанин отслужил в бригаде, которая единственная в России имеет вьючно-транспортный взвод

Вячеслав Шулятьев встретился с главой города и получил из его рук благодарность.

Кировчанин Вячеслав Шулятьев, на днях вернулся со срочной службы. И это событие не осталось незамеченным в городской администрации. Дело в том, что молодой человек служил в Карачаево-Черкессии в 34-й горной мотострелковой бригаде. Это самая необычная бригада в России. Её уникальность заключается в том, что она единственная в Российской Федерации имеет вьючно-транспортный взвод. В нём используются лошади местных пород.

Командир воинской части направил на имя главы Кирова письмо с благодарностью. В документе указано, что кировчанин Вячеслав Шулятьев с честью выполнил свой воинский долг. Он показал себя как исполнительный и дисциплинированный военнослужащий.

Дмитрий Осипов вручил благодарность Вячеславу и добавил, что подобные сообщения очень важны. Они означают, что наш город в российской армии представляют настоящие граждане страны, достойные и уважаемые люди. Также глава администрации отметил родителей Вячеслава.

— Вы воспитали сына, которым можно гордиться. Он является примером для своих младших братьев, — подчеркнул Дмитрий Осипов.

Фото: admkirov.ru, pomnivoinu.ru