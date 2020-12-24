Кировчанин «подарил» брокерам почти 5 миллионов рублей

В полиции разыскивают мошенников, которые три месяца тянули деньги из доверчивого кировчанина.

Как рассказал 37-летний мужчина, история обмана началась в сентябре. Ему позвонил неизвестный, который предложил заработать в интернете. Для этого мужчина должен был перевести деньги на счет брокерской организации и заняться куплей-продажей финансовых активов.

Три месяца кировчанин выполнял все указания «финансового консультанта». Но в какой-то момент сделки перестали быть прибыльными. Мужчина заподозрил неладное и решил вывести средства, но не вышло. Тогда он обратился в полицию. Там выяснилось, что он стал жертвой мошенников.

В общей сложности кировчанин потерял в Сети 4 миллиона 700 тысяч рублей. По факту мошенничества было возбуждено уголовное дело. Преступники в розыске.

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