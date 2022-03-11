Кировчанин попался на поддельный сайт отеля и потерял 35500 рублей

В кировском УМВД сообщили об очередном дистанционном мошенничестве при бронировании туристической путевки в интернете.

Потерпевшим стал 36-летний кировчанин. Накануне он нашел в соцсети рекламу черноморского пансионата в Абхазии. Зашел по ссылке на сайт и забронировал путевку себе на август с заявленной заведением скидкой. Перевел 35500 рублей.

Билеты ему прислали, но, как выяснилось, поддельные: отель не работает. А сайт от его имени оказался фальшивым, созданным мошенниками.

В полиции возбудили уголовное дело, личность преступника устанавливают.