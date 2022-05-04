Кировчанин попался с незаконными сигаретами на сумму более 3,2 млн рублей

В Кирове сотрудники полиции разоблачили местного 45-летнего жителя в приобретении, хранении, перевозке и продаже немаркированной подакцизной табачной продукции.

Её общая стоимость составила более 3 млн рублей. Сначала 1561 пачку сигарет на 174000 рублей нашли в машине «Лада Ларгус». Затем обыскали гаражи подозреваемого и обнаружили еще 27000 пачек. Там же находились 250 литров спиртосодержащей жидкости сомнительного происхождения. Её легальность устанавливают.

Следователь УМВД возбудил уголовное дело по пункту «б» части «6» статьи 171.1 УК РФ. Её санкции предусматривают срок лишения свободы до 6 лет. Подозреваемый уже сознался в преступлении.