Кировчанин посадил картошку на газоне в центре города

В Кирове активист посадил картошку на газоне у Дворца бракосочетания. Фото необычной акции опубликовал портал Kirov.ru.

Перфоманс устроил кировчанин Александр Леванов. 9 мая он вскопал неприбранный газон и посадил на нем картофель. Таким образом мужчина решил выразить свой протест против плохого содержания газонов в городе.

Стоит отметить, что газон находится в центре города, однако даже трава на нем растет с трудом, не говоря уже о цветах.

— Газоны – важные элементы городской среды, которые эстетично выглядят, поглощают вредные выхлопы от автомобилей, а также впитывают воду после дождей. У нас же они не только не выполняют указанные функции, но и сами становятся источниками грязи и пыли. Нам бы хотелось обратить внимание администрации и кировчан на эту проблему, — отметил активист.

Ранее мы писали, что кировчанка устроила необычную акцию по борьбе с мусором.

Фото: kirov.online