Кировчанин потерял более 800 тысяч рублей, зайдя на поддельную онлайн-биржу

За три месяца он успел вложиться, потерять деньги и подарить еще 100 тысяч мошенникам.

К кировским стражам правопорядка с заявлением о дистанционном мошенничестве пришел житель Нововятска. Он рассказал, что на одном из порталов нашел способ получить дополнительный доход на онлайн-бирже. Разместил на ресурсе свою заявку и личную информацию.

Спустя короткое время с ним связались «консультанты биржи» и рассказали, как формируется доход клиентов от покупки и продажи финактивов. При этом мужчине не нужно вникать и что-то делать самому: от него требуется лишь пополнять виртуальный счет и установить программу удаленного доступа на ПК, чтобы консультанты от его лица совершали все необходимое.

За два месяца — с марта по май — мужчина исполнил все требуемое: пополнив счет на 730 тысяч рублей. Но получить доход и даже вывести свой деньги обратно он не смог. Позже сайт перестал работать, а консультанты выходить на связь.

Через месяц нововятичу позвонил мужчина, представившийся адвокатом. Он предложил вернуть деньги, но для этого попросил 100 тысяч рублей в качестве предоплаты. Получив желаемое, он тоже перестал выходить на связь. Тогда кировчанин понял, что нарвался на мошенников и обратился в полицию.

Стражи правопорядка завели уголовное дело по статье «Мошенничество». Сейчас они разыскивают подозреваемых. Горожан просят не верить в возможность быстрого заработка и изучать отзывы на предложения, по которым вы хотите вложить свои деньги.

Фото из открытых источников