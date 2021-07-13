Кировчанин потерял деньги, покупая в соцсетях путевку в Турцию

В полицию с заявлением о краже денег с банковского счета обратился житель Кирова.

Он рассказал, что нашёл в соцсетях объявление о продаже недорогой путевки в Турцию. Одним из условий её приобретения было внесение предоплаты. Для этого «турагент» попросил передать реквизиты банковской карты и код подтверждения операции из смс-сообщения.

В результате с банковского счета кировчанина были списаны 7,4 тыс. рублей, после чего автор объявления перестал выходить на связь.

Возбуждено уголовное дело, полицейские устанавливают личность мошенника.

Фото vasque-russia.ru