Кировчанин поймал глюки от наркотика и отправился в колонию

В прокуратуре сообщили о судебном решении в отношении кировского наркомана.

Ранее 39-летний кировчанин был судим за кражи, а в июле прошлого года, как установлено следствием, купил для личного потребления наркотик. Вколол его себе на квартире приятеля и словил галлюцинации из-за интоксикации. Испуганный приятель вызвал полицейских.

Те прибыли, обнаружили остатки наркотического вещества, изъяли. Октябрьский районный суд согласился с мнением стороны обвинения и назначил наказание обвиняемому: 1 год и 3 месяца лишения свободы. В колонии строгого режима — ввиду прежних судимостей. Приговор еще не вступил в силу.