Кировчанин предложил пороть пьяных водителей на Театральной площади

Житель Кирова предложил ввести телесные наказания для водителей, пойманных за езду в нетрезвом виде. Свой комментарий кировчанин оставил под новостью об очередном ездоке, который не только сел за руль пьяным, но еще и ударил сотрудника ДПС. О случившемся сообщает «Место происшествия».

Инцидент произошел в декабре 2021 года на перекрестке улиц Горького и Некрасова. Черный «Киа Рио», упершийся в сугроб, заметили активисты «Ночного патруля». Вскоре водитель выбрался из снежного плена и продолжил путь, но его задержали сотрудники ДПС.

На просьбу показать права водитель Сергей М. признался, что права купил. Отвечая ДПСникам, мужчина еле ворочал языком и явно не вполне понимал, что делает. Иначе зачем бы он предложил инспекторам карту «Глобуса» вместо прав?

Выходить из машины водитель отказался. Трое инспекторов попытались вытащить его из машины, как репку. Во время этого Сергей несколько раз ударил инспектора по руке. Потом мужчина все же вышел.

На водителя завели «административку» за пьяную езду и уголовное дело за насилие в отношении представителя власти. Свою вину мужчина признал. По решению суда он будет оштрафован на 15 тысяч рублей.

Любопытный комментарий оставил под постом о случившемся житель Кирова. Мужчина написал, что пьяных водителей следует наказывать публично, чтобы подобные инциденты не повторялись.

— Требуется прилюдное наказание за езду в пьяном виде. Пороть на Театральной площади, тех, кто попался за пьянку. По субботам с 14-16 ч. Для кого будет развлечением, а для кого-то и урок на будущее, — отметил кировчанин.

Шутки шутками, а алкорайдеров в Кировской области немало. От употребления алкоголя за рулем некоторых не удерживают ни крупные штрафы, ни смертельные ДТП. Попадаются на пьяной езде и девушки.