Кировчанин пригласил девушку в театр и лишился 23 тысяч рублей

Житель Кирова пригласил в театр знакомую из интернета. Однако вместо приятного культпохода мужчина лишился крупной суммы денег.

Как рассказал 40-летний потерпевший, через приложение для знакомств он познакомился с девушкой по имени Настя. Вечер он переписывался с девушкой, а утром она предложила продолжить знакомство в реале и сходить вместе в театр. В мессенджере Настя прислала мужчине ссылку, по которой можно было купить билет.

Кировчанин перешел по ссылке и ввел данные своей карты. Потом мужчине пришлось несколько раз вводить код из смс, потому что каждый раз он получал сообщение «ошибка операции».

В результате всех манипуляций с карты кировчанина пропало 23 тысячи рублей. Мужчина понял, что его обманули, и обратился в полицию. В настоящее время мошенников разыскивают правоохранительные органы.