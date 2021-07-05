Кировчанин приревновал бывшую жену и избил её до полусмерти

Сейчас горожанину вынесен приговор. Ему дали срок в колонии строгого режима.

В Кирове произошёл страшный инцидент из-за ревности. Виновным оказался 44-летний мужчина. Он зашёл к бывшей супруге и застал её с другим. Несмотря на то, что пара уже давно не живёт вместе, бывший муж пришёл в ярость. Он избил экс-возлюбленную.

При этом делал всё с жестокостью. Удары наносил по всем частям тела. Он кидал её об стену. Но после того, как женщине стало плохо, мужчина повёл её уже в свою квартиру. Там продолжил издеваться. Избивал её табуретом.

После всего произошедшего кировчанин помог бывшей жене добраться до больницы. К делу подключилась полиция. В ходе расследования выяснилось все обстоятельства. Оказалось, что этот человек уже был судим.

В совокупности факторов он признал виновным в совершении умышленного причинения тяжкого вредя здоровью, опасного для жизни. Суд назначал наказание в виде трёх с половиной лет лишения свободы. Гражданина ждёт колония строгого режима.

Фото: yandex.ru