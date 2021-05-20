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Кировчанин пытался задушить 12-летнего сына

Юлия Зорина Новости, Происшествия

Житель Лянгасово пойдет под суд за истязание сына-подростка.

Как было установлено в ходе следствия, в 2020 году 40-летний мужчина сильно выпивал и в состоянии опьянения избивал мальчика. 23 ноября он схватил сына за шею и сдавил, пригрозив убить его.

По факту случившегося в отношении мужчины было возбуждено уголовное дело по двум статья УК РФ. На допросах отец полностью признал свою вину в содеянном. В настоящее время дело передано в суд, где будет вынесен приговор.

Ранее в Кирове вынесли приговор мужчине, который избил 2-летнего пасынка.

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Юлия Зорина