Кировчанин пытался задушить 12-летнего сына

Житель Лянгасово пойдет под суд за истязание сына-подростка.

Как было установлено в ходе следствия, в 2020 году 40-летний мужчина сильно выпивал и в состоянии опьянения избивал мальчика. 23 ноября он схватил сына за шею и сдавил, пригрозив убить его.

По факту случившегося в отношении мужчины было возбуждено уголовное дело по двум статья УК РФ. На допросах отец полностью признал свою вину в содеянном. В настоящее время дело передано в суд, где будет вынесен приговор.

Ранее в Кирове вынесли приговор мужчине, который избил 2-летнего пасынка.