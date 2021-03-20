Кировчанин рассказал об особенностях дороги до Казани

Речь идёт о маршруте через Советский тракт.

Не секрет, что раньше автолюбители из Кирова предпочитали добираться до столицы Татарстана через Котельнич. Путь при этом занимает на несколько часов дольше, но зато дорога гораздо лучше — без ям и выбоин. На днях семья кировчанина Вадима Р. съездила в Казань по «короткому пути» — через Советск, Яранск и далее по маршруту. Своими впечатлениями Вадим поделился с нами.

— Не поверишь, ни одной ямы! У людей есть одна особенность — замечать только плохое. Вот, например, будет 2 паблика «Злой» и «Добрый», как считаешь, в котором будет больше комментариев? То-то и оно. Но в этом году я реально заметил, что на дороге в Казань через Советск асфальт не «сошёл вместе со снегом», как это бывало раньше. Доехали, как говориться, без шума и пыли, — рассказал Вадим.

Напомним, автодорога Киров — Советск — Яранск была отремонтирована в прошлом году в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги».

Ранее мы сообщали о том, на каких улицах областного центра будут проведены работы по ремонту ям в первую очередь.

Фото: kirovpravda.ru