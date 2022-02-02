Кировчанин расстрелял ребёнка из пистолета и получил наказание

В Кирове осудили местного жителя, выстрелившего аэрозолью в лицо подростку.

Как мы сообщали ранее, в октябре на ул. Азина областного центра произошел конфликт между пьяным 20-летним местным жителем и подростками. В ходе ссоры он направил газовый пистолет в лицо одному из них и выстрелил, как позже объяснил, в ответ на нецензурную брань в свой адрес. 13-летний мальчик получил боль и физические повреждения, утверждают в региональном управлении Следкома.

Стрелка нашли, провели расследование. Суд по настоянию прокуратуры Ленинского района города назначил ему за хулиганство штраф в размере 100 тысяч рублей. Приговор не вступил в законную силу.