Кировчанин с психическим расстройством причинил тяжкий вред

Завершено расследование уголовного дела в отношении жителя г.Кирова.

Как считает следствие, 4 февраля в одной из квартир он, находясь в состоянии алкогольного опьянения, в ходе ссоры нанёс потерпевшему несколько ударов руками и сковородой по голове, от чего тот скончался. Затем мужчина скрылся с места происшествия, похитив телефон и деньги жертвы, но вскоре был задержан.

Его действия подпадают под признаки преступлений, предусмотренных ст. УК РФ «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть» и «Кража с причинением значительного ущерба гражданину».

По результатам экспертизы у подозреваемого обнаружилось психическое расстройство, он не мог осознавать фактический характер и общественную опасность своих действий и руководить ими. Мужчина был признан невменяемым. Уголовное дело направлено в суд для применения к нему принудительной меры медицинского характера.