Кировчанин с возлюбленной обманывали продавцов автомобилей

В результате они отправятся в тюрьму.

В Марий Эл разбираются в преступлениях, которые совершила влюблённая пара. 31-летний житель Кировской области познакомился с 28-летней жительницей республики. Между ними вспыхнула страсть.

Оказалось, что у влюблённой пары много общих интересов, и они решили обогатиться. Но выбрали для этого нечестный путь. Они придумали обманывать продавцов автомобилей.

В интернете находили объявления о продаже машин. Связывались с продавцами, а после договаривались о рассрочке платежа. Платили первоначальный взнос, автомобиль забирали. После пропадали, машину перепродавали по заниженной стоимости.

В результате пара провернула несколько дел. Но их задержали. Возбуждено уголовное дело по факту мошенничества. Теперь мужчине и его девушке грозит 5 лет лишения свободы.

Фото: yandex.ru