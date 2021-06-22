Кировчанин сделал прививку от коронавируса и получил сертификат в цирк

Житель Кирова прошел вакцинацию от COVID-19 и принял участие в социальной акции, получив сертификат в цирк. О том, почему необходимо сделать прививку от коронавируса, кировчанин рассказал «КП».

Денису 41 год. Он работает программистом на одном из кировских предприятий.

— В моем отделе многие, в том числе и я, уже переболели коронавирусом, — рассказал мужчина.

Денис заболел в октябре прошлого года – как раз перед резким скачком заболеваемости. Болезнь началась с высокой температуры и недомогания, а КТ показала 5-процентное поражение легких. На больничном кировчанин провел 3 недели.

По мнению Дениса, болезнь сильно сказалась на иммунитете и общем состоянии организма. Всю зиму и весну мужчину сопровождали постоянные простуды – он заболевал буквально «от любого ветерка».

Когда стало известно об индийском штамме, Денис решил сделать прививку, чтобы не заболеть снова.

— В моем окружении многие болеют повторно и тяжело. Я долго сомневался, но после лекции Алексея Водовозова о необходимости вакцинации принял решение все-таки сделать прививку.

Первый компонент вакцины Денис перенес тяжело. В течение суток у мужчины сильно болела голова и держалась температура 39,5 градуса. Тем не менее это лучше, чем заболеть и оказаться в реанимации, считает кировчанин.

— Я рассказал врачу в прививочном пункте о реакции на первый компонент вакцины. Он предупредил, что со вторым компонентом ситуация может повториться, и посоветовал принимать жаропонижающие. Вообще, чем человек моложе, тем сильнее реакция на прививку. Но хотелось бы, чтобы после прививки давали хотя бы день больничного или отгул, чтобы отлежаться.

Вторым компонентом вакцины Денис привился 22 июня у цирка. Мужчина был приятно удивлен, что желающих сделать прививку стало больше.

— В первый раз никого не было, пришел и сделал. А здесь образовалась очередь. Буквально за 15 минут набежало человек 20. Это говорит о том, что кировчане наконец-то осознали необходимость вакцинации.

После вакцинации Денис получил сертификат в цирк. Его можно обменять на пригласительный билет на представление до 11 июля.

— Весьма неожиданный, но приятный подарок. Схожу с сыном, — говорит мужчина.

Ранее министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко рассказал о необходимости ревакцинации от коронавируса.