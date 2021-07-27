Кировчанин сфотографировал летящий метеорит

Алексей Шилов на рыбалке снимал ночные пейзажи. И, как обычно, на ловца прибежал зверь. В данном случае, Алексею удалось сделать эффектный снимок. В кадр попал летящий метеорит.

— Не знаю это везение, удача или случайность, а может всё вместе, но так сложилось, что и фотоаппарат в нужном направлении направил, и на спуск за пару секунд «до» нажал, и выдержки установленной как раз хватило, — говорит кировчанин.

Красивое фото. Смотрите на него и загадывайте желание. Сбудется. Кстати, на днях в районе цирка жители областного центра видели падающий метеорит.

Фото: Алексей Шилов