Кировчанин сфотографировал спиральную галактику

Житель Кирова Алексей Сыкчин сфотографировал спиральную галактику Водоворот, которая находится в созвездии Гончие Псы. Снимок был опубликован в группе «Любительская астрономия в Кирове».

Серия снимков была сделана 28 февраля – 1 марта в селе Бобино. 160 кадров были сложены в один.

Галактика Водоворот, или М 51 находится более чем в 50 миллионах световых лет от Земли. На одном из ее рукавов есть галактика-компаньон NGC 5195. Из-за долгого взаимодействия между космическими объектами образовался гигантский звездно-пылевой мост.

Благодаря неплохой видимости и яркости Водоворот является популярным объектом среди астрономов-любителей. Эту галактику можно рассмотреть в небольшой телескоп и даже в бинокль.

Ранее мы писали, что в Кировской области сфотографировали зимнюю туманную радугу.

Фото: vk.com/astro_kirov, Алексей Сыкчин