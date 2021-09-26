Кировчанин схватил с прилавка бутылку водки и начал её пить

При этом оплачивать товар он отказался. На место был вызван наряд Росгвардии.

На днях в Кирове был крайне удивлён продавец магазина на улице Ленина. Один из посетителей торгового заведения схватил с прилавка бутылку водки и начал её пить. Платить за горячителный напиток он категорически отказался. С его слов «он держится, а денег у него нет».

Приехавшие росгвардейцы забрали 38-летнего, уже повеселевшего, кировчанина для дальнейшего разбирательства.

Ранее мы сообщали, что при задержании 40-летний кировчанин съел наркотики.