Кировчанин сообщил о взрывчатке в Порошино

Инцидент произошел вечером 6 марта. Неизвестный мужчина позвонил по номеру 112 и сообщил, что на одной из улиц Порошино заложена взрывчатка.

На место происшествия выехали полицейские и кинологи с собаками. Никакой взрывчатки они не обнаружили.

Пока полицейские осматривали территорию, участковый уполномоченный опросил местных жителей и установил предполагаемого «подрывника». Вскоре он задержал гражданина, подходящего под указанные приметы.

Оказалось, что в момент совершения звонка 47-летний задержанный был пьян. В настоящее время по факту ложного сообщения о теракте проводится проверка. По ее результатам будет принято решение о возбуждении уголовного дела.

Ранее мы писали, что в кировской многоэтажке нашли гранату.