Кировчанин создал схему автобусных маршрутов для Кирово-Чепецка

Он решил представить городской транспорт второго по численности города региона в наглядном виде.

Кировский дизайнер Александр Глушаков создал схему автобусных маршрутов для Кирово-Чепецка. Он добавил туда и узкоколейную железную дорогу, а также пешую навигацию. В результате получилось наглядное пособие как для гостей Кирово-Чепецка, так и для местных жителей.

Ранее Александр сделал схему транспортной навигации для города Кирова. Плакаты с картой появились на остановочных павильонах областного центра.

— После Кировской маршрутной сети решил сделать что-то попроще. Кирово-Чепецк оказался отличным кандидатом — интересная форма, мало маршрутов, есть река. И самое главное — есть уникальная действующая пассажирская узкоколейная железная дорога, — поделился идеей создания карты Александр Глушаков.

Информацию по автобусам он брал с сайта администрации Кирово-Чепецка. Готовую работу опубликовал на своей страничке в соцсетях. А после приглас