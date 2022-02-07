Кировчанин сразится с соперниками из 11 стран в снежном ралли-рейде

Спортсмен из Кирова завтра отправляется на Кубок мира по бахам.

11-13 февраля в Ленинградской области пройдет 1 этап Кубка мира FIA по бахам «Россия – Северный Лес». Это единственная в мире снежно-ледовая ралли-рейдовая гонка. Представитель Кировской области Вадим Федотов будет одним из фаворитов многочисленного зачетного класса Т3, в котором он двукратный Чемпион России. Его команда будет выступать на лёгком мотовездеходе Can-Am Maverick.

— Для меня это четвертый сезон в профессиональном автоспорте. Вдвойне приятно открывать его на таком важном и крупном соревновании, – говорит кировчанин. – Постройкой и подготовкой техники занимается моя команда VF team, мы подготовили технику по международным требованиям зачета Т3.

Баха – официально признанная разновидность ралли-рейда, проходящего по пересеченной местности (бездорожью) и дорогам общего пользования. Длится от одного до трех дней, с протяженностью спецучастков от 500 до 1200 км. Приветствие участникам направил министр спорта Олег Матыщин.

В этот раз на старт выйдут почти сорок экипажей из одиннадцати стран мира – России, Саудовской Аравии, Польши, Аргентины, Бразилии, Испании, Франции, Великобритании, Литвы, Нидерландов и Португалии. Соперниками кировчанина будут несколько участников финишировавшего совсем недавно ралли-марафона Dakar. Это Фернандо Альварес, Даниа Акил, Татьяна Сычёва, Салех Аль-Саиф. Однако опыт участия в песках не является залогом успеха на бахе «Россия – Северный лес», российские экипажи ни в чем не уступают иностранным.