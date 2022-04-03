Кировчанин среди ночи ограбил магазин и избил прохожего

В Кирове росгвардейцы задержали подозреваемого в грабеже и хулиганстве.

В четыре часа ночи на днях поступил сигнал тревоги из круглосуточного магазина. Прибывшему патрульному наряду вневедомственной охраны продавец рассказал, что на его глазах незнакомый посетитель взял неоплаченный товар и ушел.

Экипаж начал поиски подозреваемого по приметам и около другого такого магазина встретили избитого мужчину. Он пояснил, что на него напал неизвестный с такими же приметами, как у разыскиваемого за хищение товара. Потерпевшему вызвали скорую медпомощь.

Росгвардейцы поехали к следующему круглосуточному магазину на ул. Профсоюзной и внутри обнаружила подозреваемого в грабеже и нанесении побоев. Его опознали продавец и потерпевший. Для выяснения обстоятельств 43-летнего задержанного передали в полицию.