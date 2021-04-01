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Кировчанин стал главным тренером сборной России по альпинизму

Юлия Зорина Новости, Выбор редакции, Лучшее, Спорт

Знаменитый кировский альпинист Павел Шабалин стал главным тренером сборной страны по альпинизму. Соответствующий приказ был подписан в Минспорта РФ 24 марта.

Павел Шабалин родился в 1961 году. С 1990 года совершил 30 восхождений высшей категории и 9 раз поднимался на вершины высотой более 7 тысяч метров. В его горном списке – Гималаи, пик Аксу, Хан-Тенгри и подъем по Северной Стене Эвереста – по маршруту, ранее считавшемуся неприступным.

Павел Шабалин был председателем областной федерации альпинизма и скалолазания, главным тренером сборной России по ледолазанию, а также вице-президентом международного комитета ледолазания при УИАА.

Его дочь Мария Толоконина – неоднократная чемпионка мира по ледолазанию. Она не раз признавалась, что в спорте ей помогают отцовские гены.

«Живу по мечте, а поступать часто приходится по правилам», — сказал Павел Шабалин в интервью Sports.ru.

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Юлия Зорина