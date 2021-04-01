Кировчанин стал главным тренером сборной России по альпинизму

Знаменитый кировский альпинист Павел Шабалин стал главным тренером сборной страны по альпинизму. Соответствующий приказ был подписан в Минспорта РФ 24 марта.

Павел Шабалин родился в 1961 году. С 1990 года совершил 30 восхождений высшей категории и 9 раз поднимался на вершины высотой более 7 тысяч метров. В его горном списке – Гималаи, пик Аксу, Хан-Тенгри и подъем по Северной Стене Эвереста – по маршруту, ранее считавшемуся неприступным.

Павел Шабалин был председателем областной федерации альпинизма и скалолазания, главным тренером сборной России по ледолазанию, а также вице-президентом международного комитета ледолазания при УИАА.

Его дочь Мария Толоконина – неоднократная чемпионка мира по ледолазанию. Она не раз признавалась, что в спорте ей помогают отцовские гены.

«Живу по мечте, а поступать часто приходится по правилам», — сказал Павел Шабалин в интервью Sports.ru.