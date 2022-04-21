Кировчанин убежал из магазина с похищенным и попался

В Кирове задержали похитителя товара из магазина.

Это произошло в полдень на днях в магазине на ул. Попова. Молодой человек взял с прилавка товар и убежал, не заплатив. Охранник вызвал патруль вневедомственной охраны.

Росгвардейцы узнали приметы подозреваемого и начали поиски. Нашли недалеко от места происшествия, охранник опознал его. Вызванная следственно-оперативная группа нашла похищенный товар у 25-летнего задержанного и отвезла его в отдел полиции.

Ранее мы сообщали о раскрытии грабежа, совершённого в магазине мкр. Лянгасово в январе.