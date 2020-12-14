Кировчанин угостил наркотиками несовершеннолетнюю девушку

В Кирове завели уголовное дело на местного жителя, который склонил кировчанку к употреблению запрещенных веществ. Девушка оказалась несовершеннолетней.

По данным следствия, 9 декабря на улице Московской мужчина продал запрещённое вещество девушке, которой не было и 18 лет. Потом наркоторговец убедил девушку попробовать наркотик.

Но дальше процесс не пошел – предприимчивого дельца задержала полиция. По факту сбыта наркотических веществ и «приобщения» к наркотикам было возбуждено уголовное дело.

В настоящее время подозреваемый находится под стражей. Сотрудники Следкома проводят следственные действия.

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