Кировчанин украл 2 центнера алюминиевого провода

Для совершения кражи с территории прилегающей к железной дороге, он использовал служебное положение.

На днях в дежурную часть транспортной полиции директор одной из фирм занимающихся грузоперевозками. Он сообщил, что недосчитался пары центнеров алюминиевого провода, в то время как они должны были лежать в кузове грузовика, принадлежащего компании.

Полицейские нашли похитителя — им оказался 39-летний кировчанин. Используя служебное положение он отгрузил себе пару центнеров цветмета из указанной директором машины. Тем самым обокрав компанию не менее чем на 26 тысяч рублей.

Сейчас мужчине грозит два года лишения свободы.

Ранее мы сообщали, что Фестиваль «Вятка – город детства» перенесли из-за коронавируса.

Фото: m.asninfo.ru