Кировчанин украл смартфон у девочки в Победилово

Транспортная полиция раскрыла кражу в аэропорту Победилово.

Инцидент произошел на днях. В дежурную часть обратилась пассажирка рейса Москва – Киров. Женщина рассказала, что у ее несовершеннолетней родственницы пропал телефон. В чехле гаджета лежали деньги.

В ходе оперативных мероприятий полицейские установили подозреваемого в краже. Им оказался 21-летний молодой человек. Он летел тем же рейсом. В какой-то момент девочка выронила телефон из кармана. Воспользовавшись ее невнимательностью, парень подобрал гаджет и покинул салон. Сумма причиненного ущерба составила более 6 тысяч рублей.

По факту кражи было возбуждено уголовное дело. Молодому человеку грозит до 2 лет лишения свободы.