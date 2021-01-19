Кировчанин украл смартфон у жителя Кабардино-Балкарии и уехал на поезде

Происшествие случилось на Кировском вокзале, когда пассажир задремал в ожидании своего состава.

В дежурную часть транспортной полиции обратился житель Кабардино-Балкарии у которого пропал гаджет. Дело в том, что мужчина должен был пересесть с одного поезда на другой на кировском вокзале. Пока он ждал следующий состав, поставил смартфон на зарядку и задремал в зале ожидания. Проснувшись, он не обнаружил гаджета на том месте, где его оставил.

Полицейские выяснили, что злоумышленник, заметив уснувшего пассажира, утащил его телефон, сел в проходящий поезд и уехал из региона. И все же его задержали.

Вором оказался 37-летний кировчанин. Сейчас он заключен под стражу. Возбуждено уголовное дело по статье «Кража». Правонарушителю грозит 5 лет тюрьмы.

Фото: vk.com/klo43