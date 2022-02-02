Кировчанин устроил необычную акцию в поддержку российских олимпийцев

Сегодня в районе Театральной площади появился лыжник в элегантном белом костюме. Молодой человек проехал на лыжах по улице Дерендяева, мимо здания областного правительства и по Театральной площади.

Необычная акция попала на видео. Ролик был опубликован в «Инстаграме» и «Тик-Токе» на странице пользователя, назвавшегося мэром города Кирова.

Как рассказал лыжник по имени Владислав, свою спортивную прогулку он посвятил российским участникам Олимпийских игр-2022. По пути молодой человек напоминал прохожим о скором начале Олимпиады и спрашивал, будут ли они болеть за спортсменов, в частности, за нашего земляка Алексея Червоткина.

Напомним, что Алексей вошел в состав сборной России по лыжным гонкам. Также на Олимпиаду отправится уроженка Кировской области конькобежка Елизавета Голубева.

Видео: www.instagram.com/mayor43rus