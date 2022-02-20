Кировчанин разбуянился в баре и разбил стул

Росгвардейцы задержали кировчанина, подозреваемого в хулиганстве.

Произошло это в развлекательном заведении на ул. Ленина областного центра, откуда поступил сигнал тревоги на пульт вневедомственной охраны около четырех часов дня. Прибывшему патрульному экипажу указали на посетителя, который вёл себя в баре агрессивно к окружающим, много матерился, а в ответ на замечание разбил об пол стул.

Задержанный 30-летний мужчина оказался ранее судим. Его передали сотрудникам полиции для дальнейшего выяснения обстоятельств правонарушения.