Кировчанин в новогодние праздники зарезал знакомую

Несмотря на все усилия врачей, женщина скончалась в больнице.

Происшествие случилось во второй день нового года. После застолья в больницу привезли 49-летнюю кировчанку с колото-резаной раной.

Врачи боролись за жизнь пострадавшей до конца, но спасти ее не удалось.

Следователи завели уголовное дело по статье «Убийство», и определили круг людей, которые возможно имели отношение к поножовщине.

Главным подозреваемым стал знакомый погибшей, с которым она употребляла алкоголь. Правоохранители считают, что он ударил ее ножом из-за ревности.

Сейчас мужчина задержан. Расследование продолжается.

Фото: kirov.sledcom.ru