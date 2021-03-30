Кировчанин въехал в локомотив на железнодорожном переезде

ДТП произошло в Марий Эл.

Сотрудники Приволжской транспортной прокуратуры выясняют обстоятельства происшествия, которое случилось на железнодорожном переезде перегона Аксаматово – Нолька в Медведевском районе Республики Марий Эл.

Известно, что переезд закрыли. К нему по путям приближался поезд. Однако запрещающий сигнал не остановил жителя Кировской области, который сидел за рулём автомобиля ВАЗ-21140. Молодой человек, которому 24 года, выехал на своей машине на переезд. В это время там появился состав.

В результате «Лада» столкнулась с локомотивом. У транспортных средств серьёзные механические повреждения. К счастью, из людей никто не пострадал. Чуть позже выяснилось, что уроженец нашего региона управлял автомобилем в состоянии алкогольного опьянения. Проверка по факту случившегося продолжается.

Ранее мы писали, что в Кировской области женщина попала под поезд.

Фото: Приволжской транспортной прокуратуры