Кировчанин вернулся с Паралимпиады в Токио

Кировский спортсмен Михаил Кулябин вернулся с Паралимпийских игр в Токио.

В аэропорту Победилово его приветствовали и.о. министра спорта и молодежной политики области Георгий Барминов, представители региональной федерации спорта ЛИН и спортшколы «Быстрица».

Кулябин вошел в основной состав сборной России по плаванию. 25 августа, в день своего рождения, он совершил первый заплыв на дистанции на 100 метров баттерфляем и занял 12-е место. До выхода в финал ему не хватило 10 сотых секунды.

В общей сложности на Паралимпиаде спортсмен выступил на пяти дистанциях: 100 метров баттерфляем, 200 метров вольным стилем, 200 метров комплексным плаванием, 100 метров на спине и в смешанной эстафете 4 х 100 метров.

Лучший результат был показан на дистанции 200 метров комплексным плаванием, где Кулябин стал пятым.

Михаил тренируется в спортивной школе «Быстрица» у тренера Анны Чикалиной. Он — мастер спорта России международного класса по плаванию (спорт ЛИН).

Фото vk.com/youthsport43