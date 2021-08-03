Кировчанин врезался в забор на угнанном авто

Инцидент произошел на днях в Нововятском районе. Мужчина на автомобиле ВАЗ врезался в ограждение одного из домов садового общества.

Информация о случившемся была передана наряду вневедомственной охраны Росгвардии. Прибыв на место происшествия, стражи правопорядка установили, что машина была угнана. На это указывали повреждение замка водительской двери и скрученные провода замка зажигания.

Хозяева дома, в забор которого въехал угонщик, предоставили росгвардейцам запись с видеорегистратора своего авто. По ней были установлены приметы злоумышленника.

В ходе поисков 42-летний подозреваемый был задержан на одном из соседних садовых участков. По факту случившегося возбуждено уголовное дело. Задержанный передан сотрудникам полиции.

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