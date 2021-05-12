Кировчанин выиграл коттедж в лотерею

Житель Кировской области Владимир Савельев выиграл в лотерею загородный дом стоимостью 1 миллион рублей. Также мужчина получит 100 тысяч рублей дополнительно на обустройство жилья. Об этом сообщили в пресс-службе «Столото».

Владимир работает строителем и вместе с супругой воспитывает троих детей. В 423-м тираже «Жилищной лотереи» ему повезло – он выиграл один из главных призов.

По словам Владимира, на выигрыш он не рассчитывал. Чего нельзя сказать о его семье – дети и супруга победителя буквально уговорили его посмотреть передачу по ТВ.

— Они как будто что-то чувствовали, — говорит Владимир.

Но передачу в итоге пропустили, о чем мужчина жалеет.

— Я и представить не могу, какие эмоции мы бы испытал, узнав о выигрыше во время просмотра!

Владимир решил оформить приз деньгами, чтобы закрыть автокредит. Куда потратить оставшуюся часть суммы, мужчина пока не решил.

Участник оформил приз деньгами, чтобы часть потратить на покрытие автокредита. Как распорядиться оставшимися средствами, еще не решил.

Ранее мы писали, что житель Кирова выиграл в лотерею во сне.