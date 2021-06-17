Кировчанин выиграл миллион и выплатил долг приставам

Житель Кировской области выиграл в лотерею миллион рублей. Часть этой суммы пошла на погашение долгов.

Задолженность мужчины по кредитным платежам превышала 600 тысяч рублей. Он нигде не работал, но имел в собственности автомобиль, на который был наложен арест. Машину выставили на торги и продали, а вырученные деньги направили на частичное погашение долга.

А сейчас судебный пристав-исполнитель получил информацию о выигрыше. В счет погашения долга и исполнительского сбора с его суммы было удержано 430 тысяч рублей. Об этом сообщает пресс-служба областного УФССП.